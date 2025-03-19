https://news.day.az/society/1738423.html В Баку захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Атакиши Атаева - ФОТО 19 марта в Баку были захоронены останки Атаева Атакиши Гахраман оглу, считавшегося пропавшим без вести в Первой Карабахской войне. Как передает Day.Az, на похоронах присутствовали члены семьи, близкие родственники шехида и представители общественности.
В Баку захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Атакиши Атаева - ФОТО
19 марта в Баку были захоронены останки Атаева Атакиши Гахраман оглу, считавшегося пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.
Как передает Day.Az, на похоронах присутствовали члены семьи, близкие родственники шехида и представители общественности.
Останки шехида были захоронены на Аллее шехидов в поселке Кешля Низаминского района города Баку.
Отметим, что он пропал без вести в 1992 году в селе Нахчыванлы Ходжалинского района.
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