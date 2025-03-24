В Масаллы насмерть сбит пешеход

В Масаллы в результате ДТП погиб пешеход.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 24 марта примерно в 16:00 в районе посёлка Эркиван Масаллинского района произошло столкновение автомобилей "Opel", за рулём которого был Э. Исаев, и "Toyota", за рулём которой находился М. Кишиев.

В результате потери управления водителем автомобиля "Toyota" произошло наезд на пешехода, 59-летнего Джамала Агаева, который двигался по обочине дороги.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.