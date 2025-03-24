https://news.day.az/society/1739591.html В Масаллы насмерть сбит пешеход В Масаллы в результате ДТП погиб пешеход. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 24 марта примерно в 16:00 в районе посёлка Эркиван Масаллинского района произошло столкновение автомобилей "Opel", за рулём которого был Э. Исаев, и "Toyota", за рулём которой находился М. Кишиев.
В Масаллы насмерть сбит пешеход
В Масаллы в результате ДТП погиб пешеход.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 24 марта примерно в 16:00 в районе посёлка Эркиван Масаллинского района произошло столкновение автомобилей "Opel", за рулём которого был Э. Исаев, и "Toyota", за рулём которой находился М. Кишиев.
В результате потери управления водителем автомобиля "Toyota" произошло наезд на пешехода, 59-летнего Джамала Агаева, который двигался по обочине дороги.
От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
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