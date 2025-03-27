Скорая помощь приняла рекордное число вызовов в Новруз

В связи с праздником Новруз Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи Азербайджана в нерабочие дни работал в усиленном режиме.

Об этом Day.Az сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

"В период с 20.03.2025 по 26.03.2025 в Службу скорой медицинской помощи города Баку поступило 14 370 вызовов. Из этих вызовов 1284 человека были госпитализированы в различные медицинские учреждения, остальным оказана необходимая помощь на месте.

За праздничные дни в службы скорой медицинской помощи поступило 15 598 вызовов из 58 регионов. 1597 человек были госпитализированы в различные медицинские учреждения, остальным оказана необходимая помощь на месте", - говорится в сообщении.

Отмечено, что наибольшее количество заявок было зарегистрировано 21 и 22 марта.

"Так, на 21.03.2025 количество обращений составило 2159, количество госпитализаций - 191, на 22.03.2025 количество обращений составило 2134, количество госпитализаций - 199.

Причинами вызова в основном являются повышенное артериальное давление, различные травмы, диспепсические явления, кардиологические и респираторные заболевания и т.д", - отметили в TƏBİB.