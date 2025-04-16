В Баку из подтопленных кварталов эвакуированы десятки человек - ВИДЕО
В связи с начавшимися ливневыми дождями была начата операция по устранению последствий непогоды.
Как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, в ходе операции на данный момент эвакуированы 20 человек, в том числе трое детей, из затопленных районов, где люди оказались в опасности, передает Day.Az.
В настоящее время продолжаются работы по откачке воды и отводу с затопленных территорий столицы силами Государственной службы пожарной охраны,
Службы спасения особого риска, Войск гражданской обороны МЧС и Бакинского регионального центра. Также осуществляется эвакуация граждан, которые нуждаются в помощи, и принимаются другие меры для обеспечения безопасности.
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