В Баку из подтопленных кварталов эвакуированы десятки человек

В связи с начавшимися ливневыми дождями была начата операция по устранению последствий непогоды.

Как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, в ходе операции на данный момент эвакуированы 20 человек, в том числе трое детей, из затопленных районов, где люди оказались в опасности, передает Day.Az.

В настоящее время продолжаются работы по откачке воды и отводу с затопленных территорий столицы силами Государственной службы пожарной охраны,

Службы спасения особого риска, Войск гражданской обороны МЧС и Бакинского регионального центра. Также осуществляется эвакуация граждан, которые нуждаются в помощи, и принимаются другие меры для обеспечения безопасности.