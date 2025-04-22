В Азербайджане утверждены правила снижения воздействия сферы авиации на окружающую среду

Утверждены "Правила снижения воздействия сферы авиации на окружающую среду"

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Day.Az.

Согласно постановлению, данное правило определяет меры, связанные со снижением воздействия авиации на окружающую среду.

Общую координационную работу в области охраны окружающей среды, связанную с деятельностью гражданской авиации, осуществляет Государственное агентство гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики (далее - агентство).

Чтобы уменьшить воздействие авиации на окружающую среду, важно:

- снижение выбросов вредных газов в атмосферу;

- снижение уровня шумового загрязнения при взлете, посадке и взлете воздушных судов;

- повышение эффективности использования топлива;

- содействие использованию альтернативных источников энергии;

- повышение эффективности управления воздушным движением и эксплуатации аэропортов;

- внедрение технологических инноваций.

Общий контроль за соблюдением требований настоящего правила осуществляет Агентство, а в области оценки воздействия на окружающую среду - министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

Положения настоящего правила не распространяются на летные операции в связи с чрезвычайными ситуациями или гуманитарной помощью.

Согласно постановлению, Агентство разрабатывает инструкции по повышению эффективности соблюдения эксплуатантами аэропорта, аэродрома и воздушного судна требований настоящего правила.