https://news.day.az/society/1748105.html В Баку изменится маршрут семи автобусов В связи с проведением ремонтных работ на пересечении проспекта Хусеин Джавида и улицы Абдулрагима бея Хаквердиева в столице, 27 апреля будет введено ограничение на движение транспортных средств. Как сообщает Day.Az, в связи с ограничениями, маршруты регулярных автобусов №3, 6, 10, 14, 17, 18 и 96 будут временно изменены.
В Баку изменится маршрут семи автобусов
В связи с проведением ремонтных работ на пересечении проспекта Хусеин Джавида и улицы Абдулрагима бея Хаквердиева в столице, 27 апреля будет введено ограничение на движение транспортных средств.
Как сообщает Day.Az, в связи с ограничениями, маршруты регулярных автобусов №3, 6, 10, 14, 17, 18 и 96 будут временно изменены.
В течении дня, движение будет организовано через проспекты Строителей и Метбуат, улицы Шафаата Мехдиева, Бахтияра Вахабзада, Айны Султановой и Микаила Мушфига.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре