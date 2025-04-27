В Баку изменится маршрут семи автобусов

В связи с проведением ремонтных работ на пересечении проспекта Хусеин Джавида и улицы Абдулрагима бея Хаквердиева в столице, 27 апреля будет введено ограничение на движение транспортных средств.

Как сообщает Day.Az, в связи с ограничениями, маршруты регулярных автобусов №3, 6, 10, 14, 17, 18 и 96 будут временно изменены.

В течении дня, движение будет организовано через проспекты Строителей и Метбуат, улицы Шафаата Мехдиева, Бахтияра Вахабзада, Айны Султановой и Микаила Мушфига.