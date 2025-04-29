В Азербайджане прогнозируется нестабильная погода

Для апреля характерна нестабильная погода.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сказал научный сотрудник Института географии НАНА Рафиг Исмаилов.

Изменения климата более выражены в переходные месяцы

По его словам, эти изменения климата более ярко проявляются в переходные периоды и времена года.

"Апрель является переходным месяцем, поэтому для него характерна изменчивость погоды", - подчеркнул Р.Исмаилов.

Аналогичная погода возможна и в мае

Есть вероятность, что такие условия сохранятся в мае, во всяком случае, такие ситуации возможны.

Зоны, подверженные риску селей и паводков в Азербайджане

Сели и паводки представляют наибольшую опасность для регионов, включая южный склон Большого Кавказа, Шеки-Загатала и Нахчыван. "Хотя количество дождливых дней в Лянкяранском регионе велико, интенсивность их низкая", - сказал Р.Исмаилов.