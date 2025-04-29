ИСЕСКО поприветствовала подход Общины Западного Азербайджана

29 апреля 2025 года генеральный директор Организации по вопросам образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO) Салим бин Мухаммед аль-Малик посетил Общину Западного Азербайджана.

Как передает Day.Az, на встрече генерального директора с председателем правления Общины Азизом Алекперли, председателем наблюдательного совета Мисиром Мардановым и другими лицами, представленными в руководстве Общины, состоялся обмен мнениями по таким вопросам, как сохранение культурного наследия, межкультурный диалог.

Представители Общины проинформировали главу ИСЕСКО о нарушении основных прав азербайджанцев, в том числе культурных и образовательных, в результате этнической чистки в Армении, уничтожении там азербайджанского культурного наследия и выразили надежду на усилия организации по этим вопросам в соответствии с решениями Саммита Организации исламского сотрудничества в Банжуле 2024 года и мандатом ИСЕСКО.

Руководство ИСЕСКО высоко оценило этническое и религиозное разнообразие, толерантную среду в Азербайджане, вклад Азербайджана в межкультурный диалог и деятельность ИСЕСКО, приветствовало миролюбивый подход Общины Западного Азербайджана, основанный на международном праве, и подчеркнуло, что выявление истин об исламском наследии и сохранение культурного наследия необходимы для достижения мира и взаимопонимания.

На встрече были рассмотрены направления практического сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес.