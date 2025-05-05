В Барде остановили продажу непригодных продуктов

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело внеплановую инспекцию на животноводческом рынке, принадлежащем ООО Ticarət Mərkəzi и расположенном в селе Алпоуд Бардинского района. Основанием для проверки стали ранее зафиксированные нарушения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПБА, сотрудники агентства выявили, что на объекте мясные и мучные изделия хранились с нарушением санитарных норм - без соблюдения температурного режима и под открытым солнцем. Также были обнаружены серьёзные недостатки в санитарном состоянии - отсутствовали рукомойники, рабочие поверхности находились в ржавом и загрязнённом состоянии.

Кроме того, на рынке не была выделена отдельная зона для мытья продуктов, а сотрудники не соблюдали элементарные нормы гигиены и не имели необходимой спецодежды. Не проводились работы по дезинфекции и поддержанию чистоты.

В связи с выявленными нарушениями был составлен административный протокол. Некачественная продукция снята с реализации, а владельцу рынка выданы предписания об устранении нарушений.