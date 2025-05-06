Важная новость для родителей первоклассников, поступающих в русский сектор

С 6 мая с 11:00 активирован процесс записи на собеседование в русскоязычные классы общеобразовательных учреждений на 2025-2026 учебный год.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Государственное агентство по дошкольному и общему образованию (MÜTDA).

Указано, что этап собеседований продлится с 12 по 31 мая.

Также отмечено, что с 15:00 начнётся процесс выбора школы и учителя для поступления в первые классы азербайджанского сектора общеобразовательных учреждений.