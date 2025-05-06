https://news.day.az/society/1750586.html Важная новость для родителей первоклассников, поступающих в русский сектор С 6 мая с 11:00 активирован процесс записи на собеседование в русскоязычные классы общеобразовательных учреждений на 2025-2026 учебный год. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Государственное агентство по дошкольному и общему образованию (MÜTDA). Указано, что этап собеседований продлится с 12 по 31 мая.
Важная новость для родителей первоклассников, поступающих в русский сектор
С 6 мая с 11:00 активирован процесс записи на собеседование в русскоязычные классы общеобразовательных учреждений на 2025-2026 учебный год.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Государственное агентство по дошкольному и общему образованию (MÜTDA).
Указано, что этап собеседований продлится с 12 по 31 мая.
Также отмечено, что с 15:00 начнётся процесс выбора школы и учителя для поступления в первые классы азербайджанского сектора общеобразовательных учреждений.
"Родителям рекомендуется внимательно следить за этапами регистрации, выбора и собеседования в установленные сроки", - говорится в сообщении.
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