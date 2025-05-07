Страшное ДТП в Хатаинском районе Баку

На проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе столицы произошло ДТП: автомобиль сбил женщину с ребёнком, которые переходили дорогу в неположенном месте.

Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Как заявил руководитель сектора по связям с общественностью Центра Омар Хыдыров, цель регулярного распространения видеозаписей подобных дорожно-транспортных происшествий с камер наблюдения - повышение осведомлённости участников дорожного движения:

"Это ДТП, произошедшее на проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе столицы, - плохой пример для каждого пешехода. Наблюдения показывают, что некоторые родители, выступающие в роли пешеходов, подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь своих детей. К сожалению, в таких случаях дорожно-транспортные происшествия с летальным исходом или с травмами, особенно среди детей и родителей, становятся неизбежными", - заявил руководитель.

Он отметил, что в прошлом году на дорогах столицы произошло 240 случаев наезда на пешеходов. В результате этих аварий погибли 111 человек, из которых шестеро - дети. За первые четыре месяца текущего года в результате наездов на пешеходов погибли 30 человек, ещё пятеро детей получили травмы.

"Причины аварий, можно сказать, почти всегда одинаковы:

- Управление транспортным средством на высокой скорости;

- Игнорирование требований дорожных знаков;

- Переход дороги пешеходами вне пешеходных переходов;

- Невыполнение некоторых пешеходами требований регулировщика;

- Попытка перехода дороги без полной уверенности в том, что водитель уступит дорогу и др.

Мы призываем всех пешеходов соблюдать правила, а родителей - быть особенно внимательными. Родители не должны забывать, что безопасность на дороге - это не только их собственная безопасность, но и будущее их детей", - отметил О. Хыдыров.