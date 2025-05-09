Мошенники продолжают красть деньги у доверчивых азербайджанцев

Продолжаются кражи с банковских карт граждан. 8 мая у отдельных граждан было украдено с банковских карт 5000, 1010, 1000, 880, 849, 744, 660, 600, 200, 160, 125, 73, 50, 42 манатов.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что код CVV/CVC на карте, ОТР-код, отправленный по SMS, логины и пароли, необходимые для доступа к другим системам, принадлежащим гражданину, а также PIN-код карты являются конфиденциальной информацией.

"В случае предоставления этих сведений неизвестным лицам денежные средства на вашем счете окажутся под угрозой, а если денег нет, то злоумышленники могут взять кредит от вашего имени. Гражданам еще раз рекомендуется с осторожностью относиться к предложениям, связанным с привлекательными заработками, страховкой, визовыми вопросами, объединением банковских счетов и выплатами доходов, которые поступают по подозрительным звонкам. Категорически запрещается сообщать личные банковские данные незнакомым лицам, это - опасно", - говорится в сообщении.