В Шеки столкнулись грузовик и микроавтобус

В городе Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и микроавтобуса, в результате которого пострадали несколько человек.

Как передает Day.Az, столкновение автомобилей марки Ford и Mercedes Vito произошло на улице Салмана Мумтаза.

По информации шекинской региональной группы пресс-службы МВД, по факту ДТП начато расследование.