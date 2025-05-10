https://news.day.az/society/1751760.html В Шеки столкнулись грузовик и микроавтобус - есть пострадавшие В городе Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и микроавтобуса, в результате которого пострадали несколько человек. Как передает Day.Az, столкновение автомобилей марки Ford и Mercedes Vito произошло на улице Салмана Мумтаза.
В Шеки столкнулись грузовик и микроавтобус - есть пострадавшие
В городе Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и микроавтобуса, в результате которого пострадали несколько человек.
Как передает Day.Az, столкновение автомобилей марки Ford и Mercedes Vito произошло на улице Салмана Мумтаза.
По информации шекинской региональной группы пресс-службы МВД, по факту ДТП начато расследование.
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