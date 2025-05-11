В Азербайджане пройдет вступительный экзамен в магистратуру вузов

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет вступительный экзамен по приему в магистратуры вузов со второй попытки, сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамены будут проведены в 82 зданиях в семи городах и районах республики - Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Абшероне, Мингячевире и Лянкяране.

Экзамен во всех зданиях начинается в 10:00, за 15 минут до начала режим пропуска будет завершен, и прибывшие после указанного времени лица не будут допущены к экзаменам.

15038 бакалавров сдадут экзамены в Баку, 567 - в Нахчыване, 1255 - в Гяндже, 1532 - в Сумгайыте, 1060 - в Абщероне, 705 - в Мингячевире, 392 - в Лянкяране.

Бакалавры должны принести с собой на экзамен оригинал документа, подтверждающего личность, и экзаменационный пропускной лист. В случае отсутствия одного из этих документов или несоответствия между ними бакалавр на экзамен допущен не будет.