Раскрыта причина смерти Эльгюна Ибрагимова

Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел и Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики распространили совместную информацию о причинах смерти 18-летнего Эльгюна Ибрагимова в Гяндже.

Как сообщает Day.Az, в совместной информации говорится:

"По уголовному делу, расследуемому в прокуратуре города Гянджа по факту смерти 13 мая 2007 года Эльгюна Ибрагимова в больнице, где он находился на лечении, проводятся интенсивные следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

В рамках расследования по уголовному делу были рассмотрены все возможные версии, в том числе самоубийство, действия, повлекшие по неосторожности смерть, а также смерть в результате падения человека или нанесения ему тяжких телесных повреждений.

На основании доказательств, полученных на текущем этапе расследования, то есть показаний свидетелей, осмотра места происшествия, изучения данных с камер наблюдения, внешнего и внутреннего обследования тела, данных телефонных разговоров, заключений судебно-генетической, судебно-медицинской и других экспертиз и прочих доказательств установлено, что Эльгюну Ибрагимову не наносили травмы какие-либо посторонние лица, против него не было совершено насильственных действий, он скончался от многочисленных травм, полученных при падении с высоты.

Установлено также, что 12 мая примерно в 16 часов после окончания занятий на курсах подготовки Эльгюн Ибрагимов продал свой мобильный телефон и вернул долги отдельным лицам.

После этого Э.Ибрагимов встретился со знакомыми в чайном доме "Нахыш", расположенном в городе Гянджа, и вместе с ними распивал спиртные напитки, в 19:40 ушел оттуда вместе с ними и добрался до городской больницы № 1 имени Аббаса Сахата, расстался там со знакомыми, в это время на его теле не было никаких следов травм.

Позже, в 20:17 Э.Ибрагимов купил 2 пачки сигарет в маркете и отправился в одиночку к заброшенному общежитию Технологического университета, расположенному по адресу город Гянджа, улица М.Халафова, 115, где и раньше часто проводил время, поднялся на балкон без перил на 5-м этаже общежития, выкурил там несколько сигарет и, упав с балкона во двор, покрытый землей, получил многочисленные травмы, в 22:52 был обнаружен охранником на территории в раненом состоянии и доставлен в больницу в автомобиле скорой медицинской помощи, а 13 мая скончался в больнице от полученных травм.

Еще раз напоминаем, что распространение информации по уголовным делам в период расследования должно осуществляться только на основе информации, подтвержденной официальными государственными органами.

Поэтому просим представителей СМИ, пользователей соцсетей и общественных активистов не распространять информацию, которая может помешать ходу расследования и вызвать замешательство в обществе.

Сообщается, что общественности будет предоставлена дополнительная информация о результатах предварительного следствия".