Сотрудник банка в Азербайджане украл у клиентов почти полмиллиона долларов

29 декабря 2017 12:49

В Баку должностное лицо банка задержали за присвоение денег клиентов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, главный эксперт Bank of Baku Эльдар Исмаилов задержан сотрудниками Наримановского РУП.

По информации, Э.Исмаилов подозревается в обналичивании путем перевода на свой счет 425 000 долларов клиентов.

Расследования по факту продолжаются.

В заявлении Report в департаменте рекламы и связей с общественностью Bank of Baku факт подтвердили. Однако, отметили, что у них нет сотрудника по имени Эльдар Исмаилов. В структуре сказали, что в Bank of Baku нет такого лица: "Один из сотрудников банка, имя которого не разглашается из-за следственной тайны, злоупотребив должностными полномочиями, пытался совершить преступление. Однако банку удалось разоблачить его и предотвратить попытку преступления. На данный момент полиция проводит следственные мероприятия". 

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