Азербайджанская гимнастка завоевала путевку на вторые Евроигры-2019

34-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике, завершившийся в испанской Гвадалахаре, принес двойную радость национальной команде Азербайджана. Об этом говорится в сообщении Федерации гимнастики Азербайджана, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В соревновании среди юных гимнасток в индивидуальном упражнении Арзу Джалилова, завоевавшая путевку в финал в упражнениях с 4 предметами, принесла команде первую бронзовую медаль в выступлении с мячом. С результатом 17.100 она уступила россиянке и украинке. Другая азербайджанская гимнастка - Нармина Самедова, выступившая в финале с обручем и булавами, заняла пятое и восьмое места соответственно. Выйдя в финал в выступлении с лентой, Елизавета Лузан стала шестой.

В индивидуальных выступлениях среди взрослых Азербайджан представляли Зохра Агамирова и Вероника Худис. В упражнениях по всем 4 предметам Вероника набрала 61.250 очка, заняв 22-е место. Зохра Агамирова с 63.200 очками заняла 18-е место, завоевав путевку на Европейские игры-2019.

Очередную бронзовую медаль сборной принесло выступление команды по групповым упражнениям с композицией, выполненной с тремя мячами и двумя лентами. Команда в составе Алии Пашаевой, Сияны Василевой, Зейнаб Гумматовой, Дианы Доман и Айшен Байрамовой с 20.350 очками заняла третью ступень пьедестала.

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