Забит Самедов одолел двухметрового француза - ВИДЕО

17 августа 2018 10:05

Азербайджанский боец К-1, многократный чемпион мира и Европы по кикбоксингу Забит Самедов провел бой с французским чемпионом по муай-тай Брисом Гуидоном.

В турнире, проходящий в столице Чечни одержал победу азербайджанский боец Забит Самедов, передает Day.Az.

Отметим, что соревнования посвящены памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Сотая победа Забита Самедова

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az