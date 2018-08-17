Забит Самедов одолел двухметрового француза - ВИДЕО

Азербайджанский боец К-1, многократный чемпион мира и Европы по кикбоксингу Забит Самедов провел бой с французским чемпионом по муай-тай Брисом Гуидоном.

В турнире, проходящий в столице Чечни одержал победу азербайджанский боец Забит Самедов, передает Day.Az.

Отметим, что соревнования посвящены памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

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