https://news.day.az/sport/1133008.html Гаджи Алиев принес Азербайджану еще одно "золото" II Евроигр - ФОТО В финале Гаджи Алиев выиграл у Владимира Хинчегашвили (Грузия) - 10:2 и завоевал "золото".
Гаджи Алиев принес Азербайджану еще одно "золото" II Евроигр - ФОТО
В Минске (Беларусь) проходят II Европейские игры.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в третий день соревнований по борьбе представители сборной Азербайджана по вольной борьбе завоевали еще две медали. Гаджи Алиев (65 кг) стал чемпионом, а Нурмагомед Гаджиев (97 кг) стал вторым.
В финале Гаджи Алиев уверенно победил олимпийского чемпиона Владимира Хинчегашвили (Грузия) - 10:2 и завоевал "золото".
Нурмагомед Гаджиев не смог выйти на финальную схватку с олимпийский чемпион Абдулрашидом Садулаевом из России из-за полученной накануне травмы колена и получит "серебро".
Напомним, что в Минске проходят вторые Европейские игры, на которых Азербайджан представляют 82 спортсмена.
Первые Европейские игры состоялись в 2015 году в Баку.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре