В Минске (Беларусь) проходят II Европейские игры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в третий день соревнований по борьбе представители сборной Азербайджана по вольной борьбе завоевали еще две медали. Гаджи Алиев (65 кг) стал чемпионом, а Нурмагомед Гаджиев (97 кг) стал вторым.

В финале Гаджи Алиев уверенно победил олимпийского чемпиона Владимира Хинчегашвили (Грузия) - 10:2 и завоевал "золото".

Нурмагомед Гаджиев не смог выйти на финальную схватку с олимпийский чемпион Абдулрашидом Садулаевом из России из-за полученной накануне травмы колена и получит "серебро".

Напомним, что в Минске проходят вторые Европейские игры, на которых Азербайджан представляют 82 спортсмена. Первые Европейские игры состоялись в 2015 году в Баку.

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