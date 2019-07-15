Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил 19,3 миллиона билетных заявок на чемпионат Европы 2020 года, который пройдет в нескольких странах, включая Россию, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщает пресс-служба организации, за первую фазу продажи билетов на Евро-2016 было подано заявок на 11 миллионов меньше. В связи с таким большим спросом УЕФА призвала болельщиков, чьи заявки выберут в жеребьевке, вовремя оплатить билеты. Иначе велик риск пропустить крупнейший чемпионат Европы в истории.

Самым высоким спросом среди местных болельщиков пользуются билеты на матчи в Санкт-Петербурге. Из России поступил 81% заявок на эти игры.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 стадионах 11 государств. Финал турнира пройдет на поле стадиона "Уэмбли" в Лондоне. Арена Санкт-Петербурга примет три матча группового этапа, а также одну четвертьфинальную встречу.

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