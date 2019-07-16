https://news.day.az/sport/1138242.html У известного телеканала украли интервью с Неймаром
У известного телеканала украли интервью с Неймаром
Эксклюзивное интервью с 27-летним нападающим "ПСЖ" Неймаром было украдено у бразильского телевидения, сообщает Marca.
Съемка проводилась на побережье Сан-Пауло. Во время возвращения журналистов в редакцию, кто-то похитил запись из салона их автомобиля. Теперь трансляция интервью перенесена на несколько дней.
Перед встречей бразильский спортсмен попросил интервьюеров не зацикливаться на вопросах правосудия и его дальнейшей карьеры. Последнее время вокруг суперзвезды ходит много слухов по поводу его возвращения в испанскую "Барселону".
В предыдущем сезоне Неймар провел за парижан 28 матчей и забил 23 гола.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре