Эксклюзивное интервью с 27-летним нападающим "ПСЖ" Неймаром было украдено у бразильского телевидения, сообщает Marca.

Съемка проводилась на побережье Сан-Пауло. Во время возвращения журналистов в редакцию, кто-то похитил запись из салона их автомобиля. Теперь трансляция интервью перенесена на несколько дней.

Перед встречей бразильский спортсмен попросил интервьюеров не зацикливаться на вопросах правосудия и его дальнейшей карьеры. Последнее время вокруг суперзвезды ходит много слухов по поводу его возвращения в испанскую "Барселону".

В предыдущем сезоне Неймар провел за парижан 28 матчей и забил 23 гола.

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