https://news.day.az/sport/1143283.html Моуринью может стать наставником "Валенсии"
Моуринью может стать наставником "Валенсии"
Португальский тренер Жозе Моуринью рассматривается в качестве потенциального наставника испанской "Валенсии". Нынешний главный тренер "летучих мышей" Марселино Гарсия Тораль намерен покинуть клуб из-за конфликта, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Разногласия в "Валенсии" возникли у генерального директора клуба Матеу Алемани с руководством команды. Как сообщает Russia Today со ссылкой на El Confidencial, в случае ухода Алемани покинет команду и Тораль.
Последним же клубом Моуринью был английский "Манчестер Юнайтед", откуда он был уволен в декабре 2018 года.
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