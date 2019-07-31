Португальский тренер Жозе Моуринью рассматривается в качестве потенциального наставника испанской "Валенсии". Нынешний главный тренер "летучих мышей" Марселино Гарсия Тораль намерен покинуть клуб из-за конфликта, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Разногласия в "Валенсии" возникли у генерального директора клуба Матеу Алемани с руководством команды. Как сообщает Russia Today со ссылкой на El Confidencial, в случае ухода Алемани покинет команду и Тораль.

Последним же клубом Моуринью был английский "Манчестер Юнайтед", откуда он был уволен в декабре 2018 года.