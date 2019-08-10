Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов провел воспитательную беседу с одним из бойцов в зале в Дагестане. Полный выпуск видеоблога спортсмена доступен в его YouTube-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

30-летний Нурмагомедов рассказывал остальным бойцам о возможностях выступать на турнирах и призывал молодых спортсменов "строить планы". Внимание бойца привлек молодой человек по имени Гимбат. Нурмагомедов отчитал его за частые пропуски тренировок.

"22 года. Здоровья полно! Борьба есть, бить ты умеешь. Не тупой вроде. Или тупой, может, я не знаю", - сказал Нурмагомедов бойцу.

Нурмагомедов - действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. На его счету 27 побед в 27 поединках. Свою вторую защиту титула россиянин проведет против Дастина Порье в Абу-Даби 7 сентября.

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