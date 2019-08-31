В субботу в Национальной арене гимнастики определились победители 26-го Чемпионата Азербайджана и Баку по художественной гимнастике в упражнениях c булавами и лентой среди спортсменок в возрастной категории "юниоры", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Прошла церемония награждения победителей и призеров.

В упражнении с булавами первое место заняла Нигяр Усубова, на втором месте - Фидан Юсифзаде, третью позицию заняла Лейли Агазаде.

Нигяр Усубова и Фидан Юсифзаде выступают за клуб "Оджаг Спорт", Лейли Агазаде представляет город Сумгайыт.

В упражнении с лентой первое место заняла Нигяр Усубова, на втором месте - Камилла Алиева, на третьем - Алина Гезалова. Гимнастки являются представительницами клуба "Оджаг Спорт".

Напомним, что соревнования 26-го Чемпионата Азербайджана и Баку по художественной гимнастике прошли 29-31 августа. Сегодня, в заключительный день соревнований, прошли финалы по отдельным предметам.

В трёхдневном турнире приняли участие более 100 гимнасток, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Республиканскую комплексную спортивную школу, клуб "АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр "Сярхядчи", Дворец водных видов спорта, спортивный клуб "Забрат", клуб "GymKids", спортивную школу министерства внутренних дел Азербайджана, Культурный центр "Зиря", спортсменки из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, а также поселка Шаган.

Соревнования прошли в возрастных категориях "малыши" (2009-2011 годов рождения), "пре-юниоры" (2007-2008 гг.), "юниоры" (2004-2006 гг.) и "взрослые" (2003 года рождения и старше).

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!