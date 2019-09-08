Полузащитник английского клуба "Бернли" Дэнни Дринкуотер, права на которого принадлежат лондонскому "Челси", оказался в центре скандала. В одном из ночных клубов Манчестера под названием Chinawhite 29-летний игрок был избит, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Причиной нападения на футболиста стали его домогательства к одной из посетительниц ночного заведения, которая пришла в клуб с другим футболистом, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на The Sun. Служба безопасности вывела пьяного Дринкуотера на улицу. А спустя некоторое время на него напали шесть человек.

Хавбеку "Бернли" угрожали "переломать ноги". По факту они и впрямь нанесли ему серьезную травму голеностопного сустава. Также игроку разбили лицо, оставили множественные гематомы, ссадины и ушибы на теле. Полиция подозревает в нападении футболиста "Сканторпа" Коси Нклера.

Напомним, что Дринкуотер выступает за "Бернли" на правах аренды. Из-за повреждения он уже пропустил матч против "Ливерпуля" (0:3) и не сможет помочь своему клубу на протяжении еще четырех недель.

Дринкуотер за свою карьеру становился чемпионом Англии в составе "Лестер Сити".