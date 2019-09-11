Сборная Турции разгромила Молдавию в матче отборочного турнира Евро-2020 - 4:0. В стартовом составе молдаван вышли хавбек "Крыльев Советов" Раду Гынсарь, а также экс-вратарь "Кубани" Алексей Кошелев, бывший футболист "Мордовии" Александр Суворов и выступавший за нальчикский "Спартак" и "Сибирь" Евгений Чеботару, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

Турки с 15 очками после 6 игр возглавили таблицу группы H. Столько же на счету сборной Франции, которая крупно победила Андорру - 3:0.

Еще в одной игре группы Исландия уступила Албании (2:4) и отстает от французов и турок на 3 очка. В составе исландцев на поле появился Рагнар Сигурдссон из "Ростова".

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа H

Франция - Андорра - 3:0 (1:0)

Голы: Коман, 18 (1:0). Лангле, 52 (2:0). Бен Йеддер, 90+1 (3:0).

Нереализованный пенальти: Гризманн, 28 (вратарь)

Франция: Ллорис, Варан, Динь, Дюбуа, Лангле, Сиссоко, Толиссо, Иконе (Лемар, 63), Гризманн, Жиру (Бен Йеддер, 72), Коман (Фекир, 85).

Андорра: Х.Гомес, Лима, Валес, Сан Николас, Лловера, Сервос, Х.Рубио, Виейра (Морено, 86), К.Мартинес (Алаэс, 69), Ребес, Клементе (Х.Г.Рубио, 79).

Предупреждение: Х.Рубио, 51.

Судья: Балакин (Украина).

10 сентября. Сен-Дени. Стадион "Стад де Франс".

Албания - Исландия - 4:2 (1:0)

Голы: Дермаку, 32 (1:0). Г.Сигурдссон, 47 (1:1). Хюсай, 52 (2:1). Сигтоурссон, 58 (2:2). Роши, 79 (3:2). Чикалеши, 83 (4:2).

Албания: Стракоша, Хюсай (Абраши, 72), Джимсити (Весели, 66), Дермаку, Исмайли, Мемушай, Леньяни (Роши, 62), Гьясула, Баре, Чикалеши, Манай.

Исландия: Халльдоурссон, Ауднасон, Р.Сигурдссон, Скуласон, Херманнссон, Халльфредссон (Сигтоурссон, 56), Бьяднасон (Магнуссон, 71), Гюннарссон, Г.Сигурдссон, Сигюрьенссон, Бедварссон.

Предупреждения: Ауднасон, 37. Чикалеши, 56. Стракоша, 81. Роши, 85.

Судья: Кружляк (Словакия).

10 сентября. Эльбасан. Стадион "Elbasan (Ruzhdi Bizhuta)".

Молдова - Турция - 0:4 (0:1)

Голы: Дженк, 37 (0:1). Дениз Тюрюч, 57 (0:2). Дженк, 79 (0:3). Юсуф Языджи, 88 (0:4).

Молдова : Кошелев, Граур, Рябчук, Эфрос, Мудрак, Суворов (Разгонюк, 75), Чеботару, Ионицэ (Гечев, 81), Санду, Цуркан, Гынсарь (Чемыртан, 68).

Турция: Гюнок, Каан Айхан, Зеки Челик, Мерих Демирал, Умут Мераш, Озан, Дениз Тюрюч, Ирфан Кахведжи (Юсуф Языджи, 80), Дукурхан Токез (Абдюлькадир Пармак, 87), Дженк, Кенан Караман (Хакан Чалханоглу, 70).

Судья: Гринфельд (Израиль).

10 сентября. Кишинев. Стадион Зимбру.

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