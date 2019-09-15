Бывший чемпион мира по трем престижным версиям в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри одержал победу перед повторным поединком с американцем Деонтеем Уайлдером. В 12-раундовом рейтинговом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе, он выиграл у шведа Отто Валлина по очкам. Все судьи единогласно отдали победу британцу - 116-112, 117-111, 118-110, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Фьюри во второй раз вышел на ринг после того, как его поединок с Уайлдером за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в декабре 2018 года завершился вничью. Американец в том поединке сохранил пояс. В июне этого года британец победил немца Тома Шварца техническим нокаутом во втором раунде. Теперь в послужном списке 31-летнего Фьюри - 29 побед (20 нокаутом), ни одного поражения, одна ничья, 28-летний Валлин потерпел первое поражение в карьере при 20 победах (13 нокаутом).

Британец в следующем поединке должен снова встретиться с Уайлдером. Бой состоится 22 февраля 2020 года в Лондоне.

Фьюри провел пятый поединок после возвращения на ринг спустя 2,5 года. Он вернулся на ринг в июне прошлого года, победив албанца Сефера Сефери техническим нокаутом в четвертом раунде, а в августе выиграл у итальянца Франческо Пьянеты по очкам.

Фьюри стал первым боксером за 11 лет, нанесшим поражение украинцу Владимиру Кличко - в ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии он выиграл по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). После этого британец пропустил 2,5 года из-за проблем со здоровьем и наркотиками.

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