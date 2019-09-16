Счастлива участвовать в соревнованиях, организованных в Баку. Как передает Day.Az, об этом в понедельник Trend сказала турецкая гимнастка Зейнап Озджан после выступления на квалификационных соревнованиях 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике.

"Рада участвовать в соревнованиях, находиться в Баку - прекрасное чувство. Сегодня в ходе своего выступления я сделала все, что от меня зависит, в последующие дни буду тоже стараться хорошо выступить. В Баку замечательная организация соревнований, самая лучшая, которую я видела", - сказала Озджан.

Гимнастка, которая в третий раз приезжает в Баку на соревнования, отметила, что на Чемпионате очень серьезная конкуренция.

"На прошлых соревнованиях мои родители приезжали в Баку меня поддержать и на Чемпионат мира они тоже приехали. Когда они рядом, я ощущаю их поддержку и чувствую себя увереннее", - сказала турецкая спортсменка.

16 сентября в зале Национальной арены гимнастики в Баку стартовали соревнования 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике.

В первый день соревнований проходят квалификации в индивидуальной программе, гимнастки демонстрируют упражнения с обручем и мячом.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в столице Азербайджана 16-22 сентября. Спустя 14 лет Баку вновь принимает Чемпионат мира по художественной гимнастике. В зале Национальной арены гимнастики в течение семи дней будут выступать гимнастки, как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Текущий Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры - 2020. Он определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получит лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то, по итогам прошлогоднего Чемпионата мира, Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще 5 команд.

На Чемпионате выступят более 300 гимнасток из 61 страны мира. Девиз Чемпионата - "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

Азербайджан на соревнованиях представят девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

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