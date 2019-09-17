Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье рассказал о пожертвованиях своего недавнего соперника россиянина Хабиба Нурмагомедова и главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта. Об этом сообщает MMA Junkie, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Порье, Нурмагомедов перевел его фонду The Good Fight Foundation 100 тысяч долларов. Также его примеру последовал и Уайт. Деньги Порье направит на благотворительность: средства пойдут на восстановление водоснабжения в одном из приютов в Уганде и на обустройство колодцев.

14 сентября фонд публично поблагодарил Нурмагомедова за пожертвование. Россиянин продал на аукционе майку, которую ему подарил Порье после их поединка на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

7 сентября Нурмагомедов одолел Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Россиянин записал на свой счет 28-ю победу подряд. По данному показателю он опередил другого отечественного бойца - Федора Емельяненко. Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий. На первом месте находится американец Джон Джонс.

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