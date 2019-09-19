В зале Арены гимнастики в Баку все прекрасно, невероятно красиво и сказочно. Об этом в четверг сказала Trend словенская гимнастка Екатерина Веденеева после выступления на квалификационных соревнованиях 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку, передает Day.Az.

"На самом деле в Баку потрясающая организация любых соревнований. Здесь созданы невероятные условия для тренировок и проведения соревнований. В зале Арены гимнастики в Баку все прекрасно, невероятно красиво и сказочно. Не зря у Чемпионата девиз - "Сказки воплотятся в жизнь". Думаю, что для любого человека этот слоган как девиз по жизни - если ты веришь в свою мечту, ты идешь к ней", - сказала Веденеева.

Спортсменка добавила, что, несмотря на то, что всегда есть над чем поработать, в целом она довольна тем, как выполнила сегодня программу.

Отметим, что 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана 16-22 сентября. В чемпионате в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны.

Гимнастки выступят как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020.

Девиз Чемпионата - "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

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