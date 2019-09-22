В матче 6-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" проиграл "Ливерпулю" со счётом 1:2. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Championat, счёт был открыт на 14-й минуте. Автором гола стал Трент Александер-Арнольд с передачи Мохамеда Салаха. На 30-й минуте преимущество мерсисайдского клуба увеличил Роберто Фирмино, которому ассистировал Эндрю Робертсон. Во 2-м тайме разрыв в счёте сократил Н'Голо Канте с паса Сесара Аспиликуэты.

Таким образом, "Ливерпуль" с учётом прошлого сезона одержал 15-ю победу подряд в английской Премьер-лиге. Красные, набрав 18 очков, лидируют в турнирной таблице АПЛ. "Челси" (8) - на 11-м месте.

В 7-м туре "Ливерпуль" на выезде сыграет с "Шеффилд Юнайтед", а "Челси" дома сыграет с "Брайтоном". Оба матча состоятся 28 сентября.

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