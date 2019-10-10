В четверг, 10 октября, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовали соревнования 26-го первенства Азербайджана и Баку по художественной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня выступят гимнастки в возрастной категории "малыши", которые продемонстрируют упражнения без предмета, с обручем и булавами.

26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике пройдет с 10 по 13 октября. На соревнованиях в индивидуальной программе выступят гимнастки в возрастных категориях малыши (2009-2011 годов рождения), "пре-юниоры" (2007-2008 годов) и юниоры (2004-2006 годов), в групповых упражнениях команды в возрастных категориях "малыши" и "пре-юниоры".

Отметим, что с 10 по 13 октября в Национальной арене гимнастики состоится 26-е первенство Азербайджана и Баку, шестой Кубок регионов по художественной гимнастике, а также пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике. В течение четырёхдневных соревнований первыми выступят "художницы", а аэробные гимнасты продемонстрируют свои упражнения 11-12 октября в возрастных категориях "малыши ", "дети", "пре-юниоры", "юниоры", "взрослые" в индивидуальной программе, а также в составе смешанных пар, трио и групп.

По обоим видам гимнастики в соревнованиях примут участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

За первенство поборются представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт", "АйУлдуз", "Gymkids", "Зирвя International ", спортивного клуба Забрат, Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гейчая, Загаталы, Кюрдемира, Гусары, Ширвана и Масаллы.

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