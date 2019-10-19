Матчем в Эйбаре на стадионе Estadio Municipal de Ipurúa между местным клубом и чемпионами Испании из "Барселоны" продолжился турнир футбольной Ла Лиги. Гости провели отличный матч и выиграли у одного из аутсайдеров первенства своей страны со счетом 3:0, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Счет открыл новобранец "сине-гранатовых" француз Гризманн, который на 13-й минуте откликнулся на отличный пас Лангле. А во втором тайме у каталонцев забивали старожилы: сначала Мессии с подачи Гризманна удвоил результат, а затем Суарес был точен после подачи Месси.

"Барса" временно вышла в лидеры чемпионата Испании, набрав 19 очков после 9 туров. Однако у идущего вторым мадридского "Реала" 18 баллов и игра в субботу вечером против "Мальорки". Третьей стоит "Гранада" (17 очков), в шестерке лучших "Атлитико" (15), "Реал Сосьедад" и "Севилья" (по 13). У "Эйбара" осталось 9 очков.