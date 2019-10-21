Магомедшарипов оценил предстоящий бой Емельяненко с пауэрлифтером
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов высказался о поединке между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым. Его слова приводит корреспондент "Ленты.ру", передает Day.Az.
"Все понимают, что это только шоу, спорта в этом очень мало. Я могу понять тех, кто хочет на это посмотреть, извечный спор, кто сильнее - качок или боксер. Да и Александр с Михаилом активно продвигают свой бой. Но сам я вряд ли бы принимал участие в подобном мероприятии", - заявил дагестанский боец.
Поединок между пауэрлифтером Кокляевым и бойцом ММА Емельяненко состоится 29 ноября на арене "ВТБ Арена Парк". Кокляев ранее не принимал участия в боях. На счету Емельяненко 28 побед и 7 поражений в профессиональной карьере.
Магомедшарипов одержал пять побед подряд в UFC. В марте этого года россиянин оказался сильнее американца Джереми Стивенса на турнире UFC 235.
В следующий раз Магомедшарипов встретится в октагоне с американцем Кэлвином Каттаром в со-главном бою турнира UFC в Москве. Соревнования пройдут 9 ноября.
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