Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение двоюродного брата Абубакара в дебютном поединке в организации на турнире в Москве, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди, но мужчины отличаются тем, что проходят испытания достойно. Все от всевышнего, в этой жизни есть вещи намного серьезнее, брат", - написал Нурмагомедов в Instagram.

Абубакар Нурмагомедов проиграл в первом раунде удушающим приемом немцу Давиду Заваде на турнире UFC Fight Night 163, который прошел в Москве на "ЦСКА Арене" 9 ноября.

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