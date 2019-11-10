Руководство мюнхенской "Баварии" приняло решение не приглашать на пост главного тренера команды французского специалиста Арсена Венгера. Это решение озвучил председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге. Он оставит на посту исполняющего обязанности Ханса-Дитера Флика, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Пока что мы продолжим работу с Фликом, - признается Румменигге, слова которого приводит журналист Ронан Мерфи. - Я с уважением отношусь к Арсену Венгеру. Мы позвоним ему, и все объясним. Я не хочу его нервировать".

Напомним, что пост главного тренера "Баварии" стал вакантным после того, как был отставлен прежний наставник команды Нико Ковач. Тренерское кресло временно занял Флик. Претендентами на его место назывались Венгре, Массимилиано Аллегри и Жозе Моуриньо.

Накануне "Бавария" под руководством Флика нанесла разгромное поражение дортмундской "Боруссии" со счетом 4:0.

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