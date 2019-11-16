В Сумгайытском Олимпийском спортивном комплексе 16 ноября проходят соревнования 26-го Чемпионата Азербайджана и Открытого Чемпионата Баку по акробатической гимнастике и соревнования 5-го Чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе соревнований по акробатической гимнастике спортсмены в возрастных категориях "дети" (2003-2011 годов рождения), "пре-юниоры" (2001-2010 гг.), "юниоры" (2000-2008 гг.), "взрослые" (2006 года рождения и старше) представят темповые, балансовые и комбинированные упражнения в составе мужских и женских пар, cмешанных пар, а также мужских и женских групп.

В ходе соревнований по аэробной гимнастике участники в возрастных категориях "малыши" (2011-2012 гг.), "дети" (2008-2010 гг.), "пре-юниоры" (2005-2007 гг.) выступят в индивидуальной программе, в составе трио, групп и в программе аэроденс.

Наряду с представителями бакинских клубов в соревнованиях участвуют спортсмены из Сумгайыта, Балакена и Шабрана.