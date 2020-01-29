Нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, преодолевшим отметку в 200 млн подписчиков в Instagram.

Ближайшим преследователем Роналду по этому показателю является американская певица Ариана Гранде, на аккаунт которой подписаны 173 млн человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ничего себе, 200 миллионов. Спасибо всем, что идете вместе со мной в этом путешествии изо дня в день", - говорится в сообщении.

Роналду 34 года, он выступает за "Ювентус" с лета 2018 года, в составе клуба игрок стал чемпионом Италии (2019) и обладателем Суперкубка Италии (2018). Ранее футболист играл за испанский "Реал" (Мадрид), английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг". Он является двукратным чемпионом Испании, трехкратным чемпионом Англии и пятикратным победителем Лиги чемпионов (четырежды в составе "Реала", еще один раз вместе с "Манчестер Юнайтед"), пять раз португалец становился обладателем "Золотого мяча". В составе сборной Португалии Роналду провел 164 матча, в которых забил 99 мячей (оба показателя являются рекордными для национальной команды), вместе с командой Роналду выиграл чемпионат Европы 2016 года.