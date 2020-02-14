Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" собирается приобрести вратаря "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дина Хендерсона. В настоящее время 22-летний Хендерсон находится в аренде у "Шеффилд Юнайтед", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Воспитанник "Манчестер Юнайтед" в 2018 отправился в аренду клуб Чемпионшипа "Шеффилд Юнайтед", и помог "клинкам" вернуться в премьер-лигу. В текущем сезоне Дин также выступает за "Шеффилд". Новичок премьер-лиги находится в верхней части таблицы, а сам Хендерсон приглашается в сборную Англии. Успешная игра молодого вратаря не осталась незамеченной.

Ворота "Манчестер Юнайтед" защищает испанец Давид Де Хеа, поэтому Дин вряд ли захочет довольствоваться ролью запасного. Не исключено, что летом он покинет родной клуб. Небогатый "Шеффиллд Юнайтед" не сможет выкупить контракт футболиста сборной Англии. Хендерсона хотят видеть в своих рядах несколько клубов премьер-лиги. Но в их спор готов вмешаться "Пари Сен-Жермен", который видит в Дине преемника возрастного костариканца Кейлора Наваса.