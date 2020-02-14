В пятницу состоялась встреча глав и представителей делегаций, прибывших на Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На встрече генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде поприветствовала представителей делегаций и пожелала успехов всем участникам соревнований. Мамедзаде отметила, что если членам делегаций потребуется какая-либо помощь они всегда могут обратиться в местный организационный комитет, где им с радостью окажут содействие.

В своем выступлении президент Технического комитета по прыжкам на батуте Международной федерации гимнастики (FIG) Хорст Кунце высоко оценил уровень организации соревнования.

"Желаю всем участникам успеха на соревновании. Также хочу выразить признательность организаторам Кубка - работать с такими профессионалами одно удовольствие. Я уверен, что соревнования пройдут на высшем уровне", - сказал Кунце.

Также на мероприятии выступили менеджеры Федерации гимнастики Азербайджана Фархад Ахмедбейли и Намиг Бадирханов, которые проинформировали представителей делегаций о графике соревнований и медицинском обслуживании.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) пройдет на Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля. В Кубке, который носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, примут участие 150 гимнастов из 30 стран.

В первый день пройдут квалификационные, а во второй день финальные соревнования. Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на Кубке мира представят два гимнаста - Сельджан Магсудова (индивидуальные прыжки на батуте) и Фарид Мустафаев (акробатическая дорожка).