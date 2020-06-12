https://news.day.az/sport/1243675.html Стало известно, как будет доиграна Лига Чемпионов
Стало известно, как будет доиграна Лига Чемпионов
Нынешний розыгрыш футбольной Лиги чемпионов будет доигран в формате "Финала восьми" в Лиссабоне.
Аналогичным образом поступят и с Лигой Европы, только она будет завершена в Германии. Поединок за Суперкубок Европы примет Будапешт, сообщает Sky Sport Italia, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Розыгрыш двух престижнейших клубных футбольных турниров Старого Света был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
При этом пока не совсем понятно, будут ли допущены болельщики на "Финалы восьми" двух турниров.
Ранее сообщалось, что поединки Лиги Европы может принять немецкий Франкфурт-на-Майне.
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