Стало известно, как будет доиграна Лига Чемпионов

Нынешний розыгрыш футбольной Лиги чемпионов будет доигран в формате "Финала восьми" в Лиссабоне.

Аналогичным образом поступят и с Лигой Европы, только она будет завершена в Германии. Поединок за Суперкубок Европы примет Будапешт, сообщает Sky Sport Italia, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Розыгрыш двух престижнейших клубных футбольных турниров Старого Света был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

При этом пока не совсем понятно, будут ли допущены болельщики на "Финалы восьми" двух турниров.

Ранее сообщалось, что поединки Лиги Европы может принять немецкий Франкфурт-на-Майне.