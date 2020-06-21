https://news.day.az/sport/1246422.html Умер глава Европейской ассоциации атлетики
Умер глава Европейской ассоциации атлетики
Скончался президент европейской ассоциации легкой атлетики Свен-Арне Хансен. Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба организации European Athletics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Норвежцу было 74 года. В марте этого года он перенес инсульт, от последствий которого не сумел восстановиться.
Хансен возглавлял European Athletics на протяжении прошедших пяти лет. В период с 2003 по 2015 год функционер руководил норвежской федерацией легкой атлетики.
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