"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии по футболу

"Ливерпуль" стал победителем чемпионата Англии по футболу за семь туров до окончания турнира. В четверг идущий на втором месте в таблице "Манчестер Сити" уступил "Челси" со счетом 1:2 в матче 31-го тура и потерял шансы догнать команду Юргена Клоппа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В активе "Ливерпуля" 86 очков, у "Манчестер Сити" - 63. "Ливерпуль" стал 19-кратным чемпионом страны, в предыдущий раз команда становилась победителем национального первенства в сезоне-1989/90. Чаще "Ливерпуля" чемпионат выигрывал только "Манчестер Юнайтед" (20). "Ливерпуль" 14 раз занимал второе место в чемпионате, также на счету клуба семь побед в Кубке Англии, восемь - в Кубке английской лиги, что является рекордом. Ливерпульская команда шесть раз становилась лучшей в Лиге чемпионов, трижды побеждала в Кубке УЕФА (ныне - Лига Европы).

Чемпионство за семь туров до конца первенства - рекорд Английской премьер-лиги, предыдущий - за пять туров до конца - установил "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2000/01 и повторил "Манчестер Сити" в сезоне-2017/18.

Юрген Клопп стал первым немецким тренером, сумевшим привести команду к чемпионству в Англии. Специалист возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года, до этого он работал с дортмундской "Боруссией", с которой дважды стал чемпионом Германии, и "Майнцем".

Лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в турнире с 17 голами является египтянин Мохаммед Салах, он идет на второй строчке в списке лучших снайперов чемпионата. "Ливерпуль" третий сезон подряд забивает во всех турнирах 100 и более голов, команда не проигрывает на домашнем стадионе на протяжении 31 встречи.