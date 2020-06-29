Азербайджанский спортсмен дисквалифицирован на 12 лет

Еще 2 спортсмена Азербайджана наказаны за употребление допинга.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Национальном антидопинговом агентстве Азербайджана (НААА).

Согласно информации, тяжелоатлет Гасанбек Гасанзаде дисквалифицирован на 144 месяцев (12 лет). Срок дисквалификации спортсмена истекает 11 марта 2031 года.

За использование допинга также наказан Кямран Оруджев, впервые выступавший на чемпионате Азербайджана по боксу. К.Оруджев, выступающий в основном в кикбоксинге, не сможет участвовать в соревнованиях 2 года. Наказание спортсмена завершится 8 мая 2022 года.

Отметим, что ранее НААА назначила наказание 53 спортсменам.