Неймара могут дисквалифицировать до конца года за расизм

Нападающему "Пари Сен-Жермен" Неймару и защитнику "Марселя" Альваро Гонсалесу грозят длительные дисквалификации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, если французская лига сочтет высказывания футболистов во время матча 3-го тура расистскими, то их могут дисквалифицировать на 8-10 игр. Таким образом, они рискуют пропустить все оставшиеся встречи до конца 2020 года.

По ходу игры, закончившейся массовой дракой, Неймар ударил Гонсалеса, заявив, что тот назвал его "обезьяной". Позднее выяснилось, что бразильский форвард на расовой почве оскорбил японского защитника "Марселя" Хироки Сакаи, назвав его "китайским дерьмом".

Ранее стало известно, что Анхеля Ди Марию могут дисквалифицировать на шесть матчей за плевок в игрока "Марселя".