Боец UFC о выходе на поединок в азербайджанской папахе: Это отражает мою национальность

После победы над бразильцем Ренато Мойкано на турнире UFC-256 в Лас-Вегасе (США) боец ​​ММА Рафаэль Физиев (по кличке Атаман) на пресс-конференции пояснил, почему вышел в традиционной азербайджанской папахе.

"Это папаха. Головной убор, который символизирует Азербайджан. Он отражает мои традиции, мою национальность, мою историю и историю моей семьи", - сказал Физиев, передает Day.Az.

Отметим, что в июле Рафаэль Физиев сказал, что будет выходить на поединки в азербайджанской папахе, которую ему подарил азербайджанский боец ​​ММА Агшин Бабаев. Гражданин Кыргызстана Р.Физиев, отец которого является азербайджанцем, заявил, что никогда не был в Азербайджане.