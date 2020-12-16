https://news.day.az/sport/1298877.html Боец UFC о выходе на поединок в азербайджанской папахе: Это отражает мою национальность - ВИДЕО
Боец UFC о выходе на поединок в азербайджанской папахе: Это отражает мою национальность - ВИДЕО
После победы над бразильцем Ренато Мойкано на турнире UFC-256 в Лас-Вегасе (США) боец ММА Рафаэль Физиев (по кличке Атаман) на пресс-конференции пояснил, почему вышел в традиционной азербайджанской папахе.
"Это папаха. Головной убор, который символизирует Азербайджан. Он отражает мои традиции, мою национальность, мою историю и историю моей семьи", - сказал Физиев, передает Day.Az.
Отметим, что в июле Рафаэль Физиев сказал, что будет выходить на поединки в азербайджанской папахе, которую ему подарил азербайджанский боец ММА Агшин Бабаев. Гражданин Кыргызстана Р.Физиев, отец которого является азербайджанцем, заявил, что никогда не был в Азербайджане.
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