Ибрагимович столкнулся с угрозой отстранения от футбола

Нападающий сборной Швеции и "Милана" Златан Ибрагимович может быть отстранен от футбола сроком на три года за связи с букмекерами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Gambling Insider.

Компании Ибрагимовича принадлежат 10 процентов акций игорного бренда Bethard. Если Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) усмотрит в этом нарушение своих правил, шведу грозит получение многомиллионных штрафов, а также отстранение от спорта на три года. По правилам организаций, футболисты, выступающие на турнирах под ее эгидой, не могут иметь финансовых связей с букмекерами.

В марте 39-летний форвард возобновил выступления за сборную Швеции. В матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 Ибрагимович отметился голевым пасом.

Ибрагимович забил 62 гола в составе сборной и является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Форвард известен по выступлениям за "Аякс", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселону", "Манчестер Юнайтед", а также "Пари Сен-Жермен".