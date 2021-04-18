Азербайджанские гимнастки приняли участие в Кубке мира в Ташкенте

В Ташкенте (Узбекистан) 16-18 апреля прошел Кубок мира по художественной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На соревновании нашу страну представили члены сборной - гимнастки Арзу Джалилова и Нармина Самедова. По итогам многоборья Нармина Самедова заняла 33 место, а Арзу Джалилова - 37 место.

В упражнениях с отдельными предметами Самедова продемонстрировала лучший результат в программе с обручем (24 место), а Джалилова - в композиции с булавами (18 место).