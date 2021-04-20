УЕФА не будет отменять систему финансового fair play

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не намерен отменять систему финансового fair play, но планирует скорректировать некоторые ее части. Об этом на конгрессе УЕФА заявил президент организации Александер Чеферин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

45-й конгресс УЕФА проходит во вторник в швейцарском Монтрё.

"Я много где читал, что мы отменим финансовый fair play, - сказал Чеферин. - Буду откровенен: мы не будем отменять финансовый fair play. Этого не случится никогда, но надо адаптироваться к новой реальности и скорректировать некоторые части системы, и мы это сделаем".

Система финансового fair play была внедрена в сезоне-2011/12. Суть правил финансового fair play - это требование безубыточности, когда клубам предписывается не тратить больше, чем они зарабатывают.