Азербайджанский борец одержал победу над армянином

В Варшаве (Польша) продолжается чемпионат Европы по борьбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в шестой день ЕВРО борец сборной Азербайджана греко-римского стиля Санан Сулейманов (77 кг) уверенно победил в утешительной схватке Варужана Григоряна (Армения) - 11:0

В поединке за бронзу Сулейманов будет бороться с Дмитро Пышковым (Украина).