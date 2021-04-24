https://news.day.az/sport/1336978.html Азербайджанский борец одержал победу над армянином - ВИДЕО
Азербайджанский борец одержал победу над армянином - ВИДЕО
В Варшаве (Польша) продолжается чемпионат Европы по борьбе.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в шестой день ЕВРО борец сборной Азербайджана греко-римского стиля Санан Сулейманов (77 кг) уверенно победил в утешительной схватке Варужана Григоряна (Армения) - 11:0
В поединке за бронзу Сулейманов будет бороться с Дмитро Пышковым (Украина).
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